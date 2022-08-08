Іспанський хавбек Іско продовжить виступати в Прімері після завершення співпраці з Реалом.

Іско – гравець Севільї, повідомляє офіційний сайт клубу. Іспанець успішно пройшов медогляд та підписав з "нервіоном" контракт на два роки. Презентація зіркового новачка запланована на середу.

"Я оху*нно провів час": Іско оголосив про відхід з Реала, потроливши Мбаппе

Основною причиною переходу Іско в Севілью називають Хулена Лопетегі. Наставник андалусійців давно хотів знову попрацювати з чемпіоном Європи-2012, якого тренував у Реалі та збірній Іспанії.

Нагадаємо, за 9 років у Реалі хавбек провів 353 поєдинки та виграв 19 трофеїв, з яких 5 – тріумфи у Лізі чемпіонів. Щоправда, останні сезони він був далеко не гравцем основного складу, тому Мадрид відпустив Іско вільним агентом.