Уже бывший хавбек мадридцев Иско впервые попробует свои силы за пределами родины.

30-летний испанский хавбек, недавно объявивший об уходе из Реала, может продолжить карьеру в Роме, информирует RomaPress .

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Услуги Иско на правах свободного агента были предложены "волкам" его агентом Жорже Мендешом. Клуб из столицы Италии оценивает такой вариант развития событий на фоне возможного ухода Генриха Мхитаряна.

Напомним, за 9 лет в Реале хавбек провел 353 поединка и выиграл 19 трофеев, из которых 5 – триумфы в Лиге чемпионов. Правда, в последние сезоны он был далеко не игроком основного состава.

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