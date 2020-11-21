28-летний испанец впервые с момента перехода в Реал готов покинуть мадридский клуб. Отец футболиста, который является и его агентом, уже передал эту информацию руководству.

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Реал не против отпустить игрока, который имеет не самые лучшие отношения с Зинедином Зиданом. Не исключен даже вариант аренды с правом выкупа. Сам Иско готов продолжить карьеру даже за пределами Испании, ведь хочет получить игровую практику и находиться в поле зрения Луиса Энрике перед чемпионатом Европы, сообщает Marca.

Иско выступает за Реал с 2013 года. В текущем сезоне испанец провел всего 6 матчей в Ла Лиге без результативных действий. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

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