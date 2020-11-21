28-річний іспанець вперше з моменту переходу в Реал готовий покинути мадридський клуб. Батько футболіста, який є і його агентом, вже передав цю інформацію керівництву.

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Реал не проти відпустити гравця, який має не найкращі стосунки з Зінедіном Зіданом. Не виключений навіть варіант оренди з правом викупу. Сам Іско готовий продовжити кар'єру навіть за межами Іспанії, адже хоче отримати ігрову практику та перебувати в полі зору Луїса Енріке перед чемпіонатом Європи, повідомляє Marca.

Іско виступає за Реал з 2013 року. В поточному сезоні іспанець провів лише 6 матчів у Ла Лізі без результативних дій. Його контракт розрахований до 30 червня 2022 року.

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