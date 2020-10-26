Полузащитник мадридского клуба Иско остался недоволен количеством игрового времени в Реале, о чем поспешил сообщить своим одноклубникам прямо во время матча 7-го тура Ла Лиги против Барселоны (3:1).

Испанское шоу El Partidazo de Movistar Plus разобрало спич Иско к своим одноклубникам во время матча против Барселоны, который попал в объективы телекамер.

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"Если он (Зидан – прим.) хочет заменить меня, то делает это на 50-й или 60-й минуте игры. А иногда даже в перерыве. Но если хочет выпустить меня, то делает это аж на 80-й!" – недовольно говорил Иско партнерам на трибунах Камп Ноу.

Во время речи Иско Лука Модрич и Марсело улыбались, а Лука Йович смотрел в телефон, не обращая внимания на разговор между игроками, сообщает издание AS.

Напомним, 28-летний испанский хавбек в текущем сезоне сыграл за Реал лишь в 4 матчах (в среднем он проводил на поле не более 30 минут). Весь поединок против Барселоны Иско просидел на скамейке запасных.

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