Північна Ірландія U-21 – Україна U-21: стартові склади на матч кваліфікації до Євро-2021
У графстві Антрім збірна Північної Ірландії U-21 прийме ровесників із України в рамках відбору до чемпіонату Європи-2021. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Північна Ірландія U-21 – Україна U-21 розпочнеться о 20:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку в Балліміні.
Північна Ірландія U-21 – Україна U-21: анонс матчу відбору до Євро-2021
Стартові склади команд:
Північна Ірландія U-21: Хазард – Меррон, Тоал, Браун – Керр, Данвуді, Гелбрейт, Бойд-Мюнс, Амос – Бансал-Макнолті, О'Ніл
Запасні: Гартсайд, Ларкін, Доннеллі, Бернс, Дж. Скотт, Балмер, Маккірнен, Боніс, Е. Скотт
Україна U-21: Трубін – Скорко, Попов, Сирота, Дубінчак – Батагов, Булеца, Бондаренко – Цітаішвілі, Сікан, Топалов
Запасні: Нещерет, Бражко, Лєднєв, Русин, Назаренко, Шевцов, Чех
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