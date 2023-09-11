Ирландия проиграла Нидерландам в шестом туре отбора на Евро-2024. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Сборная Ирландии открыла счет первой, заработав пенальти после игры рукой игрока "оранье". Впрочем, удерживать преимущество долго не удалось. Нидерландцы с 11-метрового сделали счет ничейным. Во втором тайме Вегхорст принес своей команде победу.

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Напомним, что сборная Нидерландов занимает вторую строчку в группе В, отставая от французов на шесть баллов. Ирландия находится на четвертом месте с тремя очками.