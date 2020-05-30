Ирина Морозюк заявила о разводе с экс-хавбеком Динамо – у звездной пары были проблемы с верностью

Одна из самых ярких пар украинского футбола распалась, Ирина Морозюк рассказала интимные подробности о разрыве с полузащитником турецкого Ризеспора.

"Мы расстались полгода назад. Связано ли это с тем, что он сейчас в Турции? Как раз из-за этого. Сначала мы с ним взяли паузу – это было в октябре 2019 года. Так решили. Исчезли чувства? Отчасти да. И у него и у меня. у кого-то больше. Он запустил процесс, а я его закончила. Возможно, в его глазах я буду выглядеть как человек, который все закончил.

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Есть ли сейчас кто-то у Коли? Я думаю, что нет. Он не найдет лучше меня. Изменял ли он мне? Думаю, да, изменял. Как к этому отношусь? Никак. Я этого не чувствовала, но допускаю это. Хотелось ли мне ему изменить? Хотелось, но я не изменяла", – рассказала Морозюк для Youtube-канала "Олицкая".

Напомним, Николай Морозюк в 2019-м перебрался с Динамо в чемпионате Турции. Экс-супруги воспитывают сына.

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