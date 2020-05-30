Ірина Морозюк заявила про розлучення з екс-хавбеком Динамо – у зіркової пари були проблеми з вірністю

Одна з найяскравіших пар українського футболу розпалась, Ірина Морозюк розповіла інтимні подробиці про розрив з півзахисником турецького Різеспора.

"Ми розлучилися півроку тому. Чи пов'язано це з тим, що він зараз в Туреччині? Якраз через це. Спочатку ми з ним взяли паузу – це було в жовтні 2019 року. Так вирішили. Зникли почуття? Частково так. І у нього, і у мене. У когось більше. Він запустив процес, а я його закінчила. Можливо, в його очах я буду виглядати як та людина, яка все закінчила.

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Чи є зараз хтось у Колі? Я думаю що ні. Він не знайде кращу за мене. Чи зраджував він мені? Думаю, так, зраджував. Як до цього ставлюся? Ніяк. Я цього не відчувала, але допускаю це. Чи хотілося мені йому зрадити? Хотілося, але я не зраджувала", – розповіла Морозюк для Youtube-каналу "Олицкая".

Нагадаємо, Микола Морозюк у 2019-му перебрався з Динамо у чемпіонат Туреччини. Екс-подружжя виховує сина.

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