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Иран – Португалия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

25 июня 23:14 743 Читати українською
Иран – Португалия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было
Иран – Португалия: стартовые составы на матч ЧМ-2018

Стали известны стартовые составы на матч 3 тура группы В между Ираном и Португалией. Поединок завершился ничьей – 1:1.

Матч и онлайн-трансляция Иран – Португалия начались в 21:00. Азиаты на последних минутах вырвали ничью, чем лишили соперника первого места в группе.

Иран: Бейранванд – Резаян, Пурлиганджи, Хоссейни, Хаджсафи – Тареми, Джаханбахш, Эзатолахи, Эбрахими – Азмун.

Португалия: Патрисиу – Соареш, Пепе, Фонте, Геррейру – Мариу, Карвалью, Адриен Силва, Куарежма – Роналду, Андре Силва.

ЧМ-2018 Иран – Португалия: пиренейцы упустили победу и первое место в группе, но вышли в плей-офф

ЧМ-2018 3 тур

Иран - Португалия: Понедельник 25 июня 2018

Иран
Матч окончен
1 : 1
Португалия
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