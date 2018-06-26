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Іран – Португалія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

25 червня 23:10 1342 Читать на русском
Іран – Португалія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було
Іран – Португалія: стартові склади на матч ЧС-2018

Стали відомі стартові склади на матч 3 туру групи В між Іраном і Португалією. Поєдинок завершився нічиєю – 1:1.

Матч та онлайн-трансляція Іран – Португалія розпочалися о 21:00. Азіати на останніх хвилинах вирвали нічию, чим позбавили суперника першого місця в групі.

Іран: Бейранванд – Резаян, Пурліганджі, Хоссейні, Хаджсафі – Таремі, Джаханбахш, Езатолахі, Ебрахімі – Азмун.

Португалія: Патрісіу – Соареш, Пепе, Фонте, Геррейру – Маріу, Карвалью, Адрієн Сілва, Куарежма – Роналду, Андре Сілва.

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ЧС-2018 3 тур

Іран - Португалія: Понеділок 25 червня 2018

Іран
Матч завершено
1 : 1
Португалія
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