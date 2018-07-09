ЧМ-2018: ТОП-10 игроков, которые стали открытием Мундиаля

Чемпионат мира-2018 подарил множество сюрпризов: андердоги отправили фаворитов домой, а на футбольном горизонте засияли новые звезды. Вашему вниманию ТОП-10 исполнителей, которые стали настоящим открытием этого Мундиаля.

Наверное, никто не будет спорить, что результаты матчей чемпионата мира-2018 почти всегда были неожиданными. Команды, которые перед Мундиалем никак нельзя было назвать фаворитами турнира, демонстрировали удивительно хороший футбол, не просто создавая сопернику трудности, но и побеждая таких гигантов как Аргентина и Германия.

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Авторитетный портал FourFourTwo составил ТОП-10 исполнителей, на которых до ЧМ-2018 обращали мало внимания, но те своей игрой и лидерскими качествами доказали, что сенсация может стать обыденностью и помогли своим командам вытеснить грандов с первых страниц СМИ.

10. Виктор Клаесон (Швеция, полузащитник, 26 лет)

Правый хавбек скандинавов на Мундиале показал действительно хорошую игру. Поскольку на левом фланге шведов действовал звездный Эмиль Форсберг, эксперты предполагали, что игра "желто-синих" в основном будет идти через левое крыло.

Клаесон доказал, что Форсберг – не единственная надежда команды. Довольно часто от него можно было увидеть острый навес, хотя и об оборонительных действиях хавбек не забывал. Заработанный пенальти в матче против Южной Кореи и 2 ассиста на чемпионате мира – хороший показатель для футболиста, благодаря которому он попал в этот рейтинг.

9. Чо Хьюн-Ву (Южная Корея, вратарь, 26 лет)

Южнокорейский голкипер стал настоящим открытием Мундиаля. С уверенностью можно сказать, что без него команда вполне могла бы установить антирекорд чемпионатов мира по пропущенным голам на групповом этапе.

Сенсационная победа над Германией с счетом 2:0 – в большей степени его заслуга. Голкипер давно заявлял, что мечтает играть в Европе. Возможно, клубы из топ-5 лиг уже сейчас ведут борьбу за талантливого голкипера.

8. Мусса Ваге (Сенегал, защитник, 19 лет)

Правый защитник сборной Сенегала продемонстрировал незаурядную зрелость. Молодой футболист уверенно подключался к атакам и жестко действовал против оппонентов на своем участке поля.

Кроме того, Ваге стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов мира, который отмечался на Мундиале. Сейчас он представляет скромный бельгийский Эйпен, однако следует ожидать, что к концу трансферного окна о его подписании объявит один из европейских грандов.

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7. Родриго Бентанкур (Уругвай, полузащитник, 21 год)

Один из самых ярких представителей Уругвая на чемпионате мира-2018. Несмотря на молодой возраст, Бентанкур стал дирижером атак команды. Кстати, он отдал больше всех передач на ЧМ-2018 среди игроков до 23 лет.

Также следует отметить его прекрасный ассист на Эдинсона Кавани, когда тот забивал второй гол в ворота Португалии. На Мундиале Бентанкур доказал, что уже сейчас готов стать основным игроком Ювентуса и вести "старую синьору" к 8-му чемпионству подряд.

6. Бенджамен Павар (Франция, защитник, 22 года)

Открытие сборной Франции. Его магический выстрел в ворота Аргентины претендует на звание лучшего на ЧМ-2018. Кроме того, защитник запомнился надежностью и большим объемом работы на атаку.

Когда молодой Павар в 2016 году перешел в Штутгарт, который на тот момент боролся за возвращении в Бундеслигу, все упрекали его, что тот "сделал шаг назад". Судя по его игре, эксперты как обычно оказались неправы, а теперь за таланта борются мюнхенская Бавария и дортмундская Боруссия.

5. Хуан Кинтеро (Колумбия, полузащитник, 25 лет)

Один из лидеров Колумбии на ЧМ-2018, который своей игрой неожиданно затмил Хамеса Родригеса. Миниатюрный хавбек (его рост 1,68 м) провел блестящие матчи на групповом этапе Мундиаля.

В частности, Кинтеро принял участие в трех из 5-ти голов Колумбии на чемпионате мира-2018, запомнился ассистами на Фалькао и Ерри Мину в матчах против Польши и Сенегала соответственно. СМИ прогнозируют, что этим летом Кинтеро сменит футболку аргентинского Ривер Плейт на клуб из топ-5 европейских чемпионатов.

4. Анте Ребич (Хорватия, форвард, 24 года)

Первое, что приходит на ум при упоминании Ребича – его гол в ворота Аргентины, который стал стартом разгрома команды Месси. Активность нападающего и его неуступчивость в борьбе стали главным оружием Хорватии на чемпионате мира-2018.

Вполне возможно, что именно от его игры будет зависеть успех команды в игре против Англии в 1/2 финала Мундиаля. Впрочем, каким бы ни был исход этого противостояния, Ребич заслуживает того, чтобы попасть в список открытий этого чемпионата мира.

3. Александр Головин (Россия, полузащитник, 22 года)

Футболист, за подписание которого уже борются Челси и Ювентус. Ключевой игрок команды в матче против Испании, в котором "Фурия Роха" потерпела неожиданное поражение.

Также именно его дирижёрские способности позволили России разгромить Саудовскую Аравию и Египет. Кроме того, Головин не только создавал опасные моменты, но и сам загонял "полосатого" в ворота соперников. Один из самых ярких хавбеков Мундиаля.

2. Такаси Инуи (Япония, полузащитник, 30 лет)

30-летний хавбек был лидером в центральном звене Японии. Изящные передачи, спокойствие при принятии решений, неординарность продолжения атак – именно это лучше всего характеризует его игру на чемпионате мира-2018.

Владельцы Бетиса довольно потирают руки, ведь подписание Инуи после его игры на Мундиале вполне заслуживает звания одного из топовых трансферов этого лета.

1. Ирвинг Лосано (Мексика, вингер, 22 года)

Безусловно, самое яркое открытие ЧМ-2018. Удивительная скорость футболиста позволила ему создать множество голевых моментов, забить сборной Германии и стать основным атакующим оружием своей сборной.

Лосано провел классный сезон в ПСВ (17 голов в 27 матчах), поэтому нельзя сказать, что перед Мундиалем на него совсем не обращали внимания. Однако его игра на чемпионате мира показала, что футболист способен на большее. Скорее всего, в следующем сезоне Лосано не поможет ПСВ в борьбе за чемпионский титул, а будет громить соперников в футболке какого-нибудь топ-клуба. Манчестер Юнайтед уже предложил за него 40 млн, но вряд ли это окончательная цена за таланта...

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