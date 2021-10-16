Интер уступил Лацио в рамках 8-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Действующие чемпионы Италии гостили у бывшей команды своего нынешнего главного тренера. Симоне Индзаги не часто побеждал Интер, когда тренировал Лацио. Сегодня же "орлы" нанесли миланцам первое поражение в текущем розыгрыше Серии А.

Лацио со скандалом обыграл Интер, нанеся действующим чемпионам первое поражение в сезоне

Начиналось для Интера все неплохо. В начале матча арбитр назначил пенальти, а Перишич его уверенно реализовал. Хозяева тоже отыгрались благодаря удару с точки, но уже после перерыва.

Кульминация наступила в последние 10 минут основного времени. Лацио забил в контратаке, проигнорировав, что игрок Интера лежит на газоне. Гостям это показалось нарушением принципов фэйр-плей. Началась потасовка, результатом которой стал ряд желтых карточек. В конце концов Лацио в компенсированное время забил и третий гол. После финального свистка команды продолжили выяснять отношения.

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Улучшить себе настроение Интер попытается уже во вторник, 19 октября. В Италию пожалует Шериф во главе с Юрием Вернидубом. "Нерадзурри" попытаются нанести молдаванам первое поражение в группе Лиги чемпионов и одновременно улучшить свое положение. У команды Симоне Индзаги после двух туров лишь одно очко.

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