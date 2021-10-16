Інтер поступився Лаціо в рамках 8-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чинні чемпіони Італії гостювали у колишньої команди свого нинішнього головного тренера. Сімоне Індзагі не часто перемагав Інтер, коли тренував Лаціо. Сьогодні ж "орли" завдали міланцям першої поразки у поточному розіграші Серії А.

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Починалося для Інтера все непогано. На початку матчу арбітр призначив пенальті, а Перішіч його впевнено реалізував. Господарі теж відігралися завдяки удару з позначки, але вже після перерви.

Кульмінація настала в останніх 10 хвилини основного часу. Лаціо забив у контратаці, проігнорувавши, що гравець Інтера лежить на газоні. Гостям це здалося порушенням принципу фейр-плей. Розпочалася штовханина, результатом якої стала низка жовтих карток. Зрештою Лаціо у компенсований час забив і втретє. Після фінального свистка команди продовжили з'ясовувати стосунки.

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Покращити собі настрій Інтер спробує вже у вівторок, 19 жовтня. До Італії завітає Шериф на чолі з Юрієм Вернидубом. "Нерадзуррі" спробують завдати молдованам першої поразки у групі Ліги чемпіонів і водночас покращити своє становище. У команди Сімоне Індзагі після двох турів лише одне очко.

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