Милан ищет усиления в линию обороны и может выбрать для этого защитника Болоньи.

"Россонери" интересуются защитником Болоньи Такэхиро Тамеясу, сообщает Football Italia. Потенциальный трансфер оценивается в более чем 20 млн евро и выглядит достаточно вероятным – наставник Милана Стефано Пиоли срочно ищет защитника.

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Если переход состоится, это может открыть путь для Супряги, ведь в Болонье появятся необходимые для этого трансфера средства – по информации некоторых СМИ, Суркис оценил Владислава именно в 20 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Тамеясу провел 29 матчей, забил один гол и отдал три ассиста. В текущем розыгрыше Серии А японец принял участие в двух матчах.

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