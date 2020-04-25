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Интер оштрафует ПСЖ за потенциальный трансфер Икарди

18:32 58 Читати українською
Интер оштрафует ПСЖ за потенциальный трансфер Икарди
Мауро Икарди / Фото ПСЖ

Интер учел все риски, отдавая Мауро Икарди в аренду ПСЖ.

ПСЖ должен заплатить дополнительную компенсацию Интеру, если решит выкупить Икарди и продать его другому итальянскому клубу, сообщает Corriere dello Sport.

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Парижане имеют возможность приобрести аргентинца за 70 млн евро. Если после этого чемпион Франции продаст Мауро команде Серии А, то дополнительно выплатит Интеру 15 млн евро.

Напомним, Ювентус активно интересуется Икарди и хочет подписать форварда именно по этой схеме.

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