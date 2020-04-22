Икарди всегда хотел перейти в Наполи, – юрист звезды ПСЖ

Элио Летерье Пино, юрист нападающего ПСЖ Мауро Икарди, поделился интересным инсайдом о будущем своего клиента.

"Президент Наполи Аурелио де Лаурентис всегда хотел подписать Икарди. Ванда – агент Мауро, она заботится о его интересах. Я хорошо знаю Икарди, он для меня как сын. Ему всегда был интересен вариант с Наполи.

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В прошлом у него был небольшой конфликт с Диего Марадоной, но Икарди прекрасно знает историю клуба. Неаполь – город кумира всех аргентинцев.

Наполи мог бы стать отличным клубом для расцвета Икарди. Для этого нет никаких препятствий", – цитирует Пино Football-italia.

Напомним, 27-летний аргентинец сейчас защищает цвета ПСЖ на правах аренды, контракт Икарди принадлежит Интеру. В нынешнем сезоне Лиги 1 Мауро провел 20 матчей, в которых отметился 12-ю голами и тремя ассистами.

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