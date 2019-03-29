Интер определился, кем заменить Перишича

Полузащитник Интера Иван Перишич летом может покинуть миланский Интер.

Руководство Интера определилось с тремя основными кандидатами на место Ивана Перишича, который может покинуть клуб этим летом. Главным претендентом на хорвата считается Тоттенхэм.

Интер назвал Тоттенхэму цену за Перишича

В шорт-лист "нерадзурри" вошли: Стивен Бергвейн (ПСВ), Филипп Костич (Айнтрахт) и Янник Феррейра Карраско (Далянь Ифань). В этом списке были также Ирвинг Лосано (ПСВ) и Федерико Кьеза (Фиорентина), но миланцы отказались от них из-за высокой стоимости и конкуренции других клубов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Барселона проти принципового суперника, битва Ліверпуля та Тоттенхема, італійське Сонячне дербі: топ-матчі євровікенду

В текущем сезоне Перишич провел 35 матчей в составе Интера, в которых отметился 5 голами и 7 ассистами.