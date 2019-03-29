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Интер определился, кем заменить Перишича

08:28 52 Читати українською
Интер определился, кем заменить Перишича
Иван Перишич / Irish Mirror

Полузащитник Интера Иван Перишич летом может покинуть миланский Интер.

Руководство Интера определилось с тремя основными кандидатами на место Ивана Перишича, который может покинуть клуб этим летом. Главным претендентом на хорвата считается Тоттенхэм.

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В шорт-лист "нерадзурри" вошли: Стивен Бергвейн (ПСВ), Филипп Костич (Айнтрахт) и Янник Феррейра Карраско (Далянь Ифань). В этом списке были также Ирвинг Лосано (ПСВ) и Федерико Кьеза (Фиорентина), но миланцы отказались от них из-за высокой стоимости и конкуренции других клубов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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В текущем сезоне Перишич провел 35 матчей в составе Интера, в которых отметился 5 голами и 7 ассистами.

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