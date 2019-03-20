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Интер назвал Тоттенхэму цену за Перишича

11:36 100 Читати українською
Интер назвал Тоттенхэму цену за Перишича
Иван Перишич / фото из соцсетей

Полузащитник Интера Иван Перишич во время летнего трансферного окна может сменить команду.

Тоттенхэм серьезно настроен купить Перишича летом. Скаут лондонского клуба просматривал 30-летнего хорвата в воскресном матче Серии А с Миланом (3:2).

Интер готов продать Икарди и Перишича, – GdS

Интер еще в январе просил за Перишича 35 миллионов евро, но Тоттенхэм считает такую ​​цифру завышенной. Однако миланцы не продадут игрока за меньшую сумму, сообщает FC Inter News.

Отметим, что в услугах игрока лично заинтересован наставник команды Маурисио Почеттино, который является поклонником таланта хорвата. Не исключено, что кто-то из игроков "шпор" будет частью сделки по переходу Ивана.

Перишич – приоритетная трансферная цель Тоттенхэма летом

В нынешнем сезоне Перишич сыграл за Интер 25 матчей в Серии А, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Интер Интер Италия Иван Перишич Иван Перишич Тоттенхэм Тоттенхэм
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