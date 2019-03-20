Интер назвал Тоттенхэму цену за Перишича

Полузащитник Интера Иван Перишич во время летнего трансферного окна может сменить команду.
Тоттенхэм серьезно настроен купить Перишича летом. Скаут лондонского клуба просматривал 30-летнего хорвата в воскресном матче Серии А с Миланом (3:2).
Интер готов продать Икарди и Перишича, – GdS
Интер еще в январе просил за Перишича 35 миллионов евро, но Тоттенхэм считает такую цифру завышенной. Однако миланцы не продадут игрока за меньшую сумму, сообщает FC Inter News.
Отметим, что в услугах игрока лично заинтересован наставник команды Маурисио Почеттино, который является поклонником таланта хорвата. Не исключено, что кто-то из игроков "шпор" будет частью сделки по переходу Ивана.
Перишич – приоритетная трансферная цель Тоттенхэма летом
В нынешнем сезоне Перишич сыграл за Интер 25 матчей в Серии А, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.