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Інтер визначився, ким замінити Перішича

08:23 114 Читать на русском
Інтер визначився, ким замінити Перішича
Іван Перішіч / Irish Mirror

Півзахисник Інтера Іван Перішіч влітку може залишити міланський Інтер.

Керівництво Інтера визначилося з трьома основними кандидатами на місце Івана Перішіча, який може покинути клуб цього літа. Головним претендентом на хорвата вважається Тоттенхем.

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В шорт-лист "нерадзуррі" увійшли: Стівен Бергвейн (ПСВ), Філіп Костіч (Айнтрахт) і Яннік Феррейра Карраско (Далянь Іфань). У цьому списку були також Ірвінг Лосано (ПСВ) і Федеріко К'єза (Фіорентина), але міланці відмовилися від них через високу вартість і конкуренції інших клубів, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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В поточному сезоні Перішіч провів 35 матчів у складі Інтера, в яких відзначився 5 голами та 7 асистами.

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