"Нерадзурри" подтвердили переход 23-летнего игрока сборной Италии из Сассуоло.

Интер может усилиться лидером Удинезе – за трансфер не придется платить

Клубам удалось согласовать компромиссную схему трансфера. Сассуоло отдаст игрока в аренду с обязанностью выкупа за 25 миллионов евро, а Интер включит в сделку нападающего Самуэле Мулаттьери, которого оценил в 8 млн. В прошлом сезоне Фраттези провел 37 матчей и забил семь голов. Также у хавбека уже есть один гол и один ассист в 6 матчах за сборную Италии.

На Фраттези претендовал и Милан, однако Интеру удалось опередить соседей, как это раньше произошло с Маркусом Тюрамом.

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