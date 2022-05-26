Миланский гранд готов снова усилиться представителем Ромы. В прошлом году клуб за мизер подписал Эдина Джеко.

Мхитарян 30 июня станет свободным агентом, поэтому "нерадзурри" сделали ему официальное предложение, утверждает инсайдер Фабрицио Романо. Генрих

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Армян ведет переговоры и с Интером, и с Ромой. Римляне предложили своему хавбеку новое соглашение. Миланцы же, по информации Corriere dello Sport , предлагают ему 2-летний контракт с зарплатой в 3,5 млн евро. Вскоре у Генриха якобы запланирован медосмотр.

В столице Италии Мхитарян провел 3 года – сначала в аренде, а позже в статусе полноценного игрока. В завершившейся кампании хавбек был важным действующим лицом команды Моуринью: 44 матча, 5 голов и 9 ассистов.

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