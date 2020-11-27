Матвиенко подтвердил переговоры с Наполи – украинец имел еще одно предложение
Защитник Шахтера Николай Матвиенко вспомнил трансферные переговоры летом 2020 года.
"Переговоры моего агента со спортивным директором Наполи? Да, были переговоры, но не только с представителями Наполи.
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Но у меня нет намерения рассредоточивать свое внимание, хочу фокусироваться на том, что есть сейчас. Моя цель – выходить на поле и приносить результат, независимо от будущего", – отметил Матвиенко в интервью Calciomercato.
Отметим, что защитника Шахтера летом сватали в несколько европейских клубов, среди которых чаще всего назывались Наполи и Арсенал.
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