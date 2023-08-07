Журналист Игорь Цыганык рассказал о деталях переговоров между Интером и Шахтером по Анатолию Трубину.

"Ситуация развивалась очень стремительно в течение последних нескольких дней. 12 миллионов евро предлагал Интер за 100% прав на футболиста.

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Шахтер, в принципе, был готов принять это предложение, но требовал, что это лишь определенная часть прав – и оставить себе процент от следующей продажи. Интер на это не шел", – поделился Цыганык в программе "Циганик Live".

Напомним, длительное время фаворитом в борьбе за украинца называли Интер, однако миланский клуб отказался выполнять условия Шахтера и планировал через год забрать Анатолия бесплатно. "Горняки", наученные горьким опытом финансовых потерь из-за "правила ФИФА", решили сыграть на опережение и продать Трубина в Бенфику.

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