"Інтер на це не йшов": Циганик пояснив, чому трансфер Трубіна до "нерадзуррі" провалився
Журналіст Ігор Циганик розповів про деталі перемовин між Інтером та Шахтарем щодо Анатолія Трубіна.
"Ситуація розвивалася дуже стрімко протягом останніх декількох днів. 12 мільйонів євро пропонував Інтер за 100% прав на футболіста.
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Шахтар, в принципі, був готовий прийняти цю пропозицію, але вимагав, що це лише певна частина прав – і залишити собі відсоток від наступного продажу. Інтер на це не йшов", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.
Нагадаємо, тривалий час фаворитом у боротьбі за українця називали Інтер, однак міланський клуб відмовився виконувати умови Шахтаря і планував за рік забрати Анатолія безкоштовно. "Гірники", навчені гірким досвідом фінансових втрат через "правило ФІФА", вирішили зіграти на випередження та продати Трубіна в Бенфіку.
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