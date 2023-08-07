Журналіст Ігор Циганик розповів про деталі перемовин між Інтером та Шахтарем щодо Анатолія Трубіна.

"Ситуація розвивалася дуже стрімко протягом останніх декількох днів. 12 мільйонів євро пропонував Інтер за 100% прав на футболіста.

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Шахтар, в принципі, був готовий прийняти цю пропозицію, але вимагав, що це лише певна частина прав – і залишити собі відсоток від наступного продажу. Інтер на це не йшов", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, тривалий час фаворитом у боротьбі за українця називали Інтер, однак міланський клуб відмовився виконувати умови Шахтаря і планував за рік забрати Анатолія безкоштовно. "Гірники", навчені гірким досвідом фінансових втрат через "правило ФІФА", вирішили зіграти на випередження та продати Трубіна в Бенфіку.

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