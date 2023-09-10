МЦС-2023

Интер Майами – Спортинг Канзас Сити – 3:2

Голы: Кампана, 25, 45, Фариас, 60 – Шаллой, 9, Пулидо, 78

МЛС не ушла на международную паузу, как европейский футбол. Звезды уехали в сборные, однако тамошние клубы продолжают играть. Интер Майами вынужден обходиться без Лионеля Месси и Сергея Кривцова. Хоть Жорди Альба и Серхио Бускетс не в сборной Испании.

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Интер обыграл Спортинг Канзас Сити, хотя пропустил его первым. Еще до перерыва клуб Бекхэма оформил камбэк благодаря дублю Кампаны, а во втором тайме закрепил преимущество, когда Бускетс хорошим пасом создал момент для Фариаса.

Месси дал Майами грандиозный импульс. Команда выиграла Кубок лиги, а теперь набирает ход в МЛС. Беспроигрышная серия Интера достигает уже 12 матчей. А до подписания Лионеля было три очка в 11 турах чемпионата. Интер с 28 баллами идет 14-м в Восточной Конференции.