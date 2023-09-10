Ліонель Мессі надихнув команду на успіхи. Перемоги залишилися навіть без головної зірки.

МЛС-2023

Інтер Маямі – Спортінг Канзас Сіті – 3:2

Голи: Кампана, 25, 45, Фаріас, 60 – Шаллой, 9, Пулідо, 78

МЛС не пішла на міжнародну паузу, як європейський футбол. Зірки поїхали у збірні, однак тамтешні клуби продовжують грати. Інтер Маямі змушений обходитися без Ліонеля Мессі та Сергія Кривцова. Хоча б Жорді Альба та Серхіо Бускетс не в збірній Іспанії.

Мессі дублем асистів допоміг Інтеру Маямі здолати Лос-Анджелес – повернення Кривцова виявилось фартовим

Інтер обіграв Спортінг Канзас Сіті, хоча пропустив першим. Ще до перерви клуб Бекхема оформив камбек завдяки дублю Кампани, а в другому таймі закріпив перевагу, коли Бускетс хорошим пасом створив момент для Фаріаса.

Мессі дав Маямі грандіозний імпульс. Команда виграла Кубок ліги, а тепер набирає хід в МЛС. Безпрограшна серія Інтера сягає вже 12 матчів. А до підписання Ліонеля було три очки в 11 турах чемпіонату. Інтер з 28 балами йде 14-м в Східній Конференції.