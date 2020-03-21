Интер и Милан поборются за перспективного голкипера – агент игрока назвал фаворита

Миланские гранды планируют усилить конкуренцию на позиции вратаря во время летнего трансферного окна.

Интер и Милан заинтересованы в приобретении голкипера Удинезе Хуана Муссо, информирует Calciomercato.

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"Нерадзурри" ищут вратаря, который в будущем мог бы заменить Самира Хандановича – словенский ветеран переходил в Интер как раз из Удинезе.

Другим претендентом на 25-летнего аргентинца является Милан. "Россонери" ищут замену Джанлуиджи Доннарумме, который может покинуть команду летом.

Агент футболиста Висенте Монтес расставил приоритеты Муссо: "Стоит признать, что несколько команд из разных чемпионатов внимательно следят за ним. Учитывая его возраст, два проведенных сезона в Европе, итальянский паспорт, качество игры и профессионализм, ему суждено стать вратарем большой европейской команды.

Интер – невероятный клуб, у них всегда были фантастические вратари. Ханданович – лучший вратарь в Серии А. Хуан любит Хандановича, они похожи".

Отметим, что Муссо перешел в Удинезе летом 2018 году из Расинга за 4,5 млн евро. В прошлом году он дебютировал за национальную сборную Аргентины.

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