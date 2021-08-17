Чемпион Европы отказался от перехода в питерский Зенит, информирует CalcioNapoli24 со ссылкой на SportItalia.

Олимпийский чемпион Клаудиньо перебрался в Россию

Чемпион России согласовал с Наполи компенсацию в размере 30 млн евро. Самому Инсинье также предлагали роскошные условия – 3-летний контракт с зарплатой 8 млн евро за каждый сезон. Впрочем, 30-летний нападающий твердо настроен продолжить выступления в родной Италии.

К слову, в прошлом сезоне капитан Наполи сыграл 49 матчей, отметившись 19-ю голами и 11-ю результативными передачами. Миниатюрный хавбек был одним из лидеров сборной Италии на победном Евро-2020.

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