Инсинье отказался ехать на заработки в Россию – Наполи был готов продать чемпиона Европы
Форвард Наполи Лоренцо Инсинье пожертвовал большой зарплатой ради возможности продолжить выступления на топ-уровне.
Чемпион Европы отказался от перехода в питерский Зенит, информирует CalcioNapoli24 со ссылкой на SportItalia.
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Чемпион России согласовал с Наполи компенсацию в размере 30 млн евро. Самому Инсинье также предлагали роскошные условия – 3-летний контракт с зарплатой 8 млн евро за каждый сезон. Впрочем, 30-летний нападающий твердо настроен продолжить выступления в родной Италии.
К слову, в прошлом сезоне капитан Наполи сыграл 49 матчей, отметившись 19-ю голами и 11-ю результативными передачами. Миниатюрный хавбек был одним из лидеров сборной Италии на победном Евро-2020.
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