Олимпийский чемпион Клаудиньо перебрался в Россию
18:44 - Читати українською
Атакующий полузащитник Клаудиньо сменил бразильский Ред Булл Брагантино на Зенит из Санкт-Петербурга.
24-летний бразилец пополнил состав чемпиона России, сообщает официальный сайт клуба.
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Клаудиньо заключил с питерцами 5-летний контракт. РБ Брагантино получил за свою звезду ориентировочно 15 млн евро. Теперь в составе Зенита есть два чемпиона Олимпиады в Токио. Цвета российского гранда также защищает Малком.
К слову, в сезоне-2021 Клаудиньо сыграл 24 поединка во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач.
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