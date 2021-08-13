24-летний бразилец пополнил состав чемпиона России, сообщает официальный сайт клуба.

Лидс и Аталанта готовы побороться за триумфатора Олимпиады

Клаудиньо заключил с питерцами 5-летний контракт. РБ Брагантино получил за свою звезду ориентировочно 15 млн евро. Теперь в составе Зенита есть два чемпиона Олимпиады в Токио. Цвета российского гранда также защищает Малком.

К слову, в сезоне-2021 Клаудиньо сыграл 24 поединка во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач.

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