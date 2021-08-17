Чемпіон Європи відмовився від переходу в пітерський Зеніт, інформує CalcioNapoli24 з посиланням на SportItalia.

Олімпійський чемпіон Клаудінью перебрався до Росії

Чемпіон Росії узгодив з Наполі компенсацію у розмірі 30 млн євро. Самому Інсіньє також пропонували розкішні умови – 3-річний контракт із зарплатнею 8 млн євро за кожен сезон. Втім, 30-річний нападник твердо налаштований продовжити виступи в рідній Італії.

До слова, у минулому сезоні капітан Наполі відіграв 49 матчів, відзначившись 19-ма голами та 11-ма результативними передачами. Мініатюрний хавбек був одним з лідерів збірної Італії на переможному Євро-2020.

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