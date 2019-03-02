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"Иногда влюбленность остается в прошлом", – Де Лаурентис объяснил, почему Наполи больше не заинтересован в Икарди

14:39 35 Читати українською
"Иногда влюбленность остается в прошлом", – Де Лаурентис объяснил, почему Наполи больше не заинтересован в Икарди
Мауро Икарди / фото из соцсетей

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис сообщил, что неаполитанцы больше не заинтересованы в приобретении форварда Интера Мауро Икарди.

"Интерес к Икарди? Иногда влюбленность остается в прошлом. Каждый проходил через это, когда был молодым. Ты чувствуешь сердцебиение летом, а потом возвращаешься в школу, встречаешь одноклассников и улыбаешься. Сантименты остаются в прошлом.

"Я играл с такой болью, что после игры рыдал", – Икарди написал трогательное заявление о ситуации в Интере

Наполи не пытается собрать коллекцию девятых номеров. Мы пошли на омоложение состава. Будем продолжать следовать этой философии", – цитирует Де Лаурентиса Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что Интер может продать Икарди после окончания сезона. У форварда возник конфликт с руководством клуба, после того как его лишили капитанской повязки.

Жена Икарди плакала на телевидении: Маротта позвонил в прямой эфир, а фанаты Интера сделали жестокое заявление

Теги
Италия Мауро Икарди Мауро Икарди Интер Интер Наполи Наполи Аурелио Де Лаурентис
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