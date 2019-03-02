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"Іноді закоханість залишається в минулому", – Де Лаурентіс пояснив, чому Наполі більше не зацікавлений в Ікарді

14:39 114 Читать на русском
"Іноді закоханість залишається в минулому", – Де Лаурентіс пояснив, чому Наполі більше не зацікавлений в Ікарді
Мауро Ікарді / фото із соцмереж

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс повідомив, що неаполітанці більше не зацікавлені в придбанні форварда Інтера Мауро Ікарді.

"Інтерес до Мауро Ікарді? Іноді закоханість залишається в минулому. Кожен проходив через це, коли був молодим. Ти відчуваєш серцебиття влітку, а потім повертаєшся в школу, зустрічаєш однокласників і посміхаєшся. Сентименти залишаються в минулому.

"Я грав з таким болем, що через кілька днів після гри ридав", – Ікарді написав зворушливу заяву щодо ситуації в Інтері

Наполі не намагається зібрати колекцію дев'ятих номерів. Ми пішли на омолодження складу. Будемо продовжувати слідувати цій філософії", – цитує Де Лаурентіса Corriere dello Sport.

Раніше повідомлялося, що Інтер може продати Мауро Ікарді після закінчення сезону. У форварда виник конфлікт з керівництвом клубу, після того як його позбавили капітанської пов'язки.

Дружина Ікарді плакала на телебаченні: Маротта подзвонив у прямий ефір, а фанати Інтера зробили жорстоку заяву

Теги
Італія Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер Наполі Наполі Ауреліо Де Лаурентіс
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