Програму 5-го туру УПЛ завершував поєдинок у Львові між однойменною командою та Інгульцем. Обидва колективи перемог у новому сезоні ще не знали, але їм вдалося попити крові у лідерів – "містяни" відбирали очки у Олександрії, а петровці в середу розписали сенсаційну нічию з Динамо. Тим не менш, вони продовжували перебувати у зоні вильоту, тож на поділ очок сьогодні ніхто б не погодився.

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Господарям вдалося відкрити рахунок швидко. Вже на 14-й хвилині Якімець хитнув захисника на лівому фланзі й виконав подачу, а Ковальов у спробі вибити її запустив свічку над штрафним – Грисьо ж поставив корпус, підхопив м'яч і пробив метрів з 13-ти у дальній нижній кут. 1:0!

Інгулець міг зрівняти в середині першого тайму, коли Бартуловіч отримав скидку в центр карного майданчика від Запорожця й вистрілив у дотик, однак м'яч пройшов над воротами. Крім того, перед свистком на перерву два шанси відзначитись отримав Сітало – втім, його замикання після кутового прийшлось у руки Ільющенкову, а вривання на лівий край штрафного з фактичним виходом віч-на-віч виявилось невдалим (голкіпер вибив м'яч з-під ніг Артема). Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги львів'ян.

На початку другого тайму Інгулець серйозно притиснув суперника. Так, на 47-й хвилині після відновлення гри Сітало стріляв п'яткою з центру штрафного, замикаючи передачу з правого флангу (удар накрили), а на 48-й він же пробивав головою під поперечку. Ільющенков виручив Львів, але вже за чотири хвилини йому довелося виймати м'яч із сітки: Опанасенко прийняв діагональ на лівий фланг та виконав подачу на 11 метрів, а Козак замкнув головою – точно в дальній кут. 1:1!

Не встигли господарі розіграти м'яч, як у їхні ворота прилетів другий гол: Запорожець з центру поля виконав закидання на хід Сіталу, Ільющенков вийшов на перехоплення, але Артем ефектно перекинув голкіпера – 1:2! Щоправда, вже на 54-й хвилині Ернест міг зрівняти рахунок, увірвавшись на правий край штрафного, перегравши Шуста, але вже перед порожніми воротами захисник вибив м'яч у підкаті.

В другій половині другого тайму петровці віддали ініціативу львів'янам. Підопічні Анатолія Безсмертного організували кілька непоганих атак, але завершення шкутильгало – команда створила тільки дальній удар Брікнера та замикання подачі у виконанні Махмутовіча. В обох випадках м'яч пройшов повз ворота. Крім того, у Ернеста був небезпечний простріл у штрафний, після якого м'яч відскочив на дальню стійку, однак Грисьо не встиг до нього. Інгулець же міг закрити гру на 77-й хвилині, коли Шарай прийняв "черпачок" від Запорожця у штрафний та опинився прямо перед Ільющенковим. Володимир пробив прямо в голкіпера.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував вольову перемогу гостей – першу в сезоні для підопічних Сергія Лавриненка! Інгулець набрав 4 очки й піднявся на 13 сходинку в турнірній таблиці, а Львів, маючи в активі 2 залікових бали, опустився на передостанню позицію.

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