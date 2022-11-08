Ингулец подходил к домашней встрече с Зарей, держась на предпоследней позиции в турнирной таблице. Петровцы до сих пор не знали побед в сезоне, в то время как луганчане выиграли последние четыре матча с суммарным счетом 10:2. Казалось, что сегодняшний поединок станет для подопечных Патрика ван Леувена разминочным.

Впрочем, не тут-то было. Заря достаточно активно стартовала, однако в середине первого тайма Ингульцу удалось выровнять ход игры. Команды разменялись несколькими ударами, причем до 40-х минут единственный острый момент принадлежал хозяевам – это Марусич замкнул кросс от Козика выстрелом над воротами с близкого расстояния.

Футболисты работали в низком темпе, а сам матч выглядел непривлекательным для нейтральных зрителей. Тем более неожиданным стал гол "казаков" на 44-й минуте. Смоляков с левого фланга вырезал классную передачу на дальний угол вратарской, а Марусич замкнул в касание – 1:0! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

Заряженная на камбэк Заря агрессивно начала второй тайм, что практически сразу вылилось в пенальти. Его привез Сакив, который дернул Кирюханцева в штрафной. Русин взялся исполнять 11-метровый, пробив в левую девятку – впрочем, мяч пролетел над ней! Ингулец же на 54-й едва не наказал луганчан за расточительство, организовав Марусичу выход практически один на один – к счастью для гостей, Максим проиграл дуэль Мацапуре.

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Ожидалось, что Заря будет давить весь второй тайм, однако он оказался несколько сумбурным. Большую его часть съели мелкие паузы, затягивание времени, замены и вязкая игра "казаков". У команды Патрика ван Леувена еще и Шахов на ровном месте сломался. Как следствие, "черно-белые" провели лишь несколько неострых ударов.

Реально сравнять счет гости могли лишь на 82-й минуте, когда Хлань прошел двух защитников в штрафной и сбросил мяч под удар Чурко. Вячеслав выстрелил мощно, но попал в перекладину! Хозяева же едва не добили соперника в компенсированное время благодаря удачному рикошету на ногу Клименко – тот бахнул с острого угла, однако Мацапура парировал головой!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал сенсационную победу Ингульца. Первую в нынешнем сезоне! Петровцы набрали 7 очков и поднялись на тринадцатую позицию в турнирной таблице УПЛ. Заря же, имея в активе 22 зачетных балла, упустила шанс обойти Шахтер – впрочем, по итогам тура она должны остаться в топ-3.

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