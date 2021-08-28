В рамках 6-го туру УПЛ Маріуполь зазнав нищівної поразки від Інгульця. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Маріуполь у перших п'яти турах не виграв жодного разу, програвши в чотирьох останніх матчах. Внаслідок такого жахливого старту Остап Маркевич опинився на межі відставки, тож у виїзній зустрічі проти Інгульця азовцям треба було набрати бодай якісь очки. Втім, суперник був серйозним – петровці нещодавно розписали нічию з Динамо та переграли Львів

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Господарі швидко підтвердили статус фаворита пари. Вже на 7-й хвилині Шарай увірвався на лівий край штрафного й пробив у ближній кут (Кудрик парирував), а на 16-й він же, прибравши Мампасі на замаху, влучив у стійку. Зрештою, на 21-й Владислав добився свого, розстрілявши ворота Маріуполя після відбитого удару та невдалого виносу Чоботенка. 1:0!

Гості ледь не відігрались за сім хвилин до перерви зусиллями Мишньова, якому вдалося замкнути подачу з правого флангу. Дмитро пробивав у ближній кут, але м'яч по-зрадницьки влучив у стійку! Це був один з останніх небезпечних моментів Маріуполя в матчі.

Другий же тайм підопічні Остапа Маркевича провалили. Інгулець домінував, розкатуючи атаку за атакою, а на 57-й хвилині петровці подвоїли перевагу завдяки навісу Асмелаша на голову Шараю – 2:0! Маріуполь міг відродити інтригу через 10 хвилин внаслідок прострілу Стасюка, але серія рикошетів після нього завершилась влучанням "круглого" у стійку.

Ще через дев'ять хвилин все було завершено: свіжий Гопей отримав проникну передачу в карний майданчик і впевнено переграв Кудрика – 3:0. Інгулець мав і четвертий гол забивати, однак дальній удар Коваленка пролетів у сантиметрах від каркасу воріт.

Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Інгульця. Петровці святкують другу поспіль звитягу, а програшна серія азовців досягнула п'яти матчів.

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