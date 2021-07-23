Ингулец показал форму на сезон 2021/22 и представил нигерийского форварда
15:13 - Читати українською
Петровцы завершают комплектацию команды перед стартом нового чемпионата Украины.
Ингулец, совместно с компанией Joma, представил обновленные комплекты формы команды на сезон 2021/22.
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Вместе с экипировкой петровцы представили очередного новичка – экс-форварда нигерийской команды Викки Туристс Майкла Гопе Стефена. На счету 21-летнего футболиста 18 матчей и 5 забитых голов в прошлом чемпионате Нигерии.
Напомним, подопечные Сергея Лавриненко стартуют в новом сезоне УПЛ уже в субботу, 24 июля, выездным матчем против Шахтера.
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