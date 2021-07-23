Інгулець, спільно з компанією Joma, презентував оновлені комплекти форми команди на сезон 2021/22.

Лавриненко анонсував підсилення Інгульця до завершення трансферного вікна

Разом з екіпіруванням петровці представили чергового новачка – екс-форварда нігерійської команди Віккі Турістс Майкла Гопе Стефена. На рахунку 21-річного футболіста 18 матчів і 5 забитих голів у минулому чемпіонаті Нігерії.

Нагадаємо, підопічні Сергія Лавриненка стартують у новому сезоні УПЛ вже у суботу, 24 липня, виїзним матчем проти Шахтаря.

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