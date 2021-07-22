Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко поделился ожиданиями от стартового матча его подопечных против Шахтера в рамках 1-го тура УПЛ и рассказал о возможном усилении состава.

"Начинаем недельный цикл подготовки к первой игре чемпионата. Первый наш соперник – Шахтер, который ставит перед собой амбициозные цели, команда серьезно поработала на трансферном рынке, потратив 40 млн евро на комплектацию команды. Ожидаем интересной игры, постараемся заставить их понервничать.

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Мы хорошо провели болгарский этап, были качественные сборы с хорошими условиями. Провели хорошие пять игр, были спарринги с командами Болгарии, Северной Македонии и Румынии. Мы – одна из немногих команд, которая выехала на зарубежный сбор.

Все новички хорошо влились в команду, все ребята показали себя с наилучшей стороны. Мы рассчитывали на этих квалифицированных футболистов, на сегодняшний день создалась приятная атмосфера в команде. По результатам видно, что команда сбалансирована.

Но на трансферном рынке мы продолжаем работу, хотим пригласить новых футболистов. Думаю, до закрытия трансферного окна сможем подписать двух-трех игроков для максимальной конкуренции", – поделился Лавриненко в интервью пресс-службе Ингульца.

Отметим, что Ингулец уже 24 июля сыграет свой первый матч в сезоне – соперником будет Шахтер. Начало встречи в 19:30.

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