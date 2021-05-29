Клуб на своем официальном сайте сообщил о переходе 30-летнего флангового защитника, не раскрыв никаких деталей контракта. Это уже четвертый новичок Ингульца, кторый ранее подписал Темура Гогадзе, Павла Полегенько и Артема Ситало.

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К слову, Опанасенко находился в статусе свободного агента, ведь недавно покинул Ворсклу, в составе которой провел вторую половину прошлого сезона. Однако в Полтаве не был важным исполнителем, суммарно сыграв 112 минут в Кубке Украины и УПЛ.

Стоит заметить, что на протяжении своей карьеры воспитанник запорожского Металлурга успел также поиграть за Черноморец, Зарю и турецкий Коньяспор.

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