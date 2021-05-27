Десна попрощалась с двумя защитниками – один из них быстро трудоустроился в Ингульце
В расположении сразу двух клубов украинской Премьер-лиги произошли изменения.
Защитники Максим Имереков и Павел Полегенько покинули Десну, информирует официальный сайт клуба.
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У обоих завершались контракты, а по обоюдному согласию сторон их решили не продолжать. Имереков перебрался в Десну в сентябре 2018 года и успел провести 61 матч за северян. Полегенько выступал за черниговцев с осени 2020-го, в его активе 10 поединков.
Интересно, что последний быстро нашел новое место работы. Ингулец на своем сайте объявил о его подписании. Детали трансфера Павла не уточняются.
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