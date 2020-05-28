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Ингулец обратился в КДК УАФ – клуб требует признать его право на 3 место Первой лиги

16:12 110 Читати українською
Ингулец обратился в КДК УАФ – клуб требует признать его право на 3 место Первой лиги
Ингулец стремится выйти в УПЛ / официальный сайт клуба

Один из лидеров Первой лиги серьезно настроен получить путевку в УПЛ по итогам сезона 2019/20.

Как известно, клубы Первой лиги проголосовали за досрочное завершение сезона 2019/20 в его привычном формате. Пока что судьба путевок в УПЛ остается неизвестной – существует вариант, при котором несколько клубов разыграют повышение в классе. Также не исключено, что право выступать в УПЛ получат Рух, Волынь и Минай, которые занимали первые 3 места в турнирной таблице.

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Данная ситуация категорически не устраивает Ингулец, который, как и Минай, набрал 37 очков. Ранее клуб из Петрова направил обращение в адрес ПФЛ с требованием внести изменения в турнирной таблице, а именно переместить Ингулец на 3 место Первой лиги. Организация опубликовала лишь разъяснения в соцсетях.

Ингулец объявил, что не получил от ПФЛ официального ответа, а потому обратился с аналогичным требованием в КДК УАФ, информирует официальный сайт клуба.

Ззаначимо, в турнирной таблице ПФЛ Минай занимает третье место, Ингулец – четвертое. Согласно регламенту ПФЛ, в случае равенства очков в таблице учитываются личные встречи, а затем разница забитых и пропущенных мячей. Минай и Ингулец провели только одну встречу, где поделили очки (1:1), но у команды из Петрова лучшая разница мячей.

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Теги
ПФЛ Первая лига УАФ КДК УАФ Ингулец Ингулец
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