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Інгулець звернувся до КДК УАФ – клуб вимагає визнати його право на 3 місце Першої ліги

16:12 638 Читать на русском
Інгулець звернувся до КДК УАФ – клуб вимагає визнати його право на 3 місце Першої ліги
Інгулець прагне вийти в УПЛ / офіційний сайт клубу

Один з лідерів Першої ліги серйозно налаштований здобути путівку в УПЛ за підсумками сезону 2019/20.

Як відомо, клуби Першої ліги проголосували за дострокове завершення сезону 2019/20 у його звичному форматі. Наразі доля путівок в УПЛ залишається невідомою – існує варіант, при якому кілька клубів розіграють підвищення у класі. Також не виключено, що право виступати в УПЛ отримають Рух, Волинь та Минай, які посідали перші 3 місця в турнірній таблиці.

Інгулець звинуватив ПФЛ у маніпуляціях – клуб наполягає на змінах у турнірній таблиці

Дана ситуація категорично не влаштовує Інгулець, який, як і Минай, набрав 37 очок. Раніше клуб із Петрового надіслав звернення на адресу ПФЛ з вимогою внести зміни до турнірної таблиці, а саме перемістити Інгулець на 3 місце Першої ліги. Організація опублікувала лише роз'яснення у соцмережах.

Інгулець оголосив, що не отримав від ПФЛ офіційної відповіді, а тому звернувся з аналогічною вимогою до КДК УАФ, інформує офіційний сайт клубу.

Ззаначимо, в турнірній таблиці ПФЛ Минай посідає третю сходинку, Інгулець – четверту. Відповідно до регламенту ПФЛ, у разі рівної кількості очок у таблиці до уваги беруться особисті зустрічі, а потім різниця забитих та пропущених м'ячів. Минай та Інгулець провели лише одну зустріч, де поділили очки (1:1), але у команди з Петрового краща різниця м'ячів.

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Теги
ПФЛ Перша ліга УАФ КДК УАФ Інгулець Інгулець
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