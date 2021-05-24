Клуб из Петрово подписал 31-летнего Ситало на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на три сезона, сообщает официальный сайт Ингульца.

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К слову, Артем играл в Александрии с 2017 года. В составе команды Владимира Шарана провел 112 матчей, отметился 16 голами и 10 ассистами. Именно Ситало с 4 точными ударами стал лучшим бомбардиром Александрии в УПЛ 2020/21.

Стоит заметить, что этот трансфер стал уже вторым для Ингульца после завершения сезона. Ранее к команде присоединился грузинский легионер Темур Чогадзе.

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