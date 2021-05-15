"Будет серьезное усиление. Хорошо, если останется 50% от нынешнего состава. Я так не могу, когда команда едва удерживается в УПЛ.

Поворознюк признался, когда Ингулец реально будет претендовать на еврокубки

Наш тренер Сергей Лавриненко выжал из нынешнего состава не 100% и не 200%, а все 300%. Я ему очень доверяю. Вот он – единственный, кто меня поразил в этом сезоне.

Была встреча с агентами тех игроков, которых мы хотим видеть в Ингульце. Я думаю, человек 10 приедет к нам. И с этим составом можно будет решать определенные задачи. В новом сезоне нужно твердо быть в топ-10", – сказал Поворознюк в интервью пресс-службе Ингульца.

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