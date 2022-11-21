Інгулець після поразки від Металіста 1925 впав на останню позицію в турнірній таблиці й залишився без головного тренера. Сергія Лавриненка звільнили, а виконуючи обов'язки призначили Младена Бартуловіча. Його тренерський дебют припав на матч з Динамо, де сталася поразка, однак у стратегічно важливому поєдинку зі Львовом він вже був зобов'язаний набирати очки.

Львів підписав екс-лідера Карпат

"Містяни" теж не мали права поступатись, адже вони і так йшли на передостанній позиції. В таких умовах очікувати на яскравий футбол не доводилося – тим паче, на розмоклому газоні стадіону в Петровому. До кінця зустрічі поле перетворилося у болото навіть без дощу.

Перший тайм у гостей видався жахливим. Вони не створили жодного моменту, та і загалом суттєво поступалися в активності. Інгулець виглядав значно цікавіше, а щонайголовніше – гостріше. Вже на 12-й хвилині Сітало міг відкривати рахунок пострілом із зони перед штрафним, однак м'яч пролетів над поперечкою.

На 37-й же Кухарук отримав закидання від Запорожця й завдав удар у падінні. Цього разу львів'ян виручила поперечина. Зрештою, на 44-й Інгулець добився свого: Марусич, який з'явився на полі на 21-й хвилині, підхопив відскок від Васильєва й потужно пробив з лету метрів з 24-х – без шансів для Ільющенкова! 1:0.

На початку другого тайму Олег Дулуб провів потрійну заміну, але від цього його команда краще не заграла. Інгулець навіть на вогкому газоні виглядав технічнішим, інтенсивнішим і більш вигадливим, в той час як Львів так і не спромігся організувати бодай якийсь момент. Наприкінці зустрічі гості ще й у меншості залишились внаслідок вилучення Грисьо.

Щоправда, при всій своїй перевазі петровці теж багато не створили. В другому таймі пригадується тільки потужний постріл Сітала, який Ільющенков перевів над поперечкою. Крім того, у компенсований час Одарюк запоров вихід віч-на-віч. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Інгульця.

Петровці набрали 10 очок і піднялися з останньої позиції на чотирнадцяту. Львів же з 9 заліковими балами у активі опустився на дно.

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