В 8-м туре чемпионата Украины команда Скрипника сумела спастись в матче с Ингульцом. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Ингулец, который в этом сезоне еще не знал вкуса побед в УПЛ, сумел в матче с грозной Зарей завоевать очко. Первый тайм голов не принес (Гладкому удалось распаковать ворота Шуста, но арбитр усмотрел положение вне игры), а после перерыва первыми отличились именно подопечные Лавриненко: Янаков, который принадлежит Заре, мощным ударом со штрафного снял паутину с угла ворот луганчан.

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Однако радоваться пришлось недолго: уже через одиннадцать минут Иванисеня после борьбы упал в штрафной соперника. Арбитр после просмотра эпизода с помощью VAR, назначил пенальти. Первый выстрел Юрченко Шуст потянул, но из-за нарушения правил судья приказал повторить попытку. Второй раз экс-киперу сборной Украины переиграть полузащитника луганчан не удалось.

Ничья оставила Зарю на восьмой строчке турнирной таблицы УПЛ, Ингулец – одиннадцатый.

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