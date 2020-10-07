Талантливый воспитанник вице-чемпиона Украины не смог зарекомендовать себя в команде Виктора Скрипника и попытается завоевать доверие тренера выступлениям за дебютанта элиты.

Полузащитник луганской Зари Денис Янаков продолжит карьеру в лагере новичка украинской Премьер-лиги.

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Новым клубом 21-летнего футболиста стал Ингулец. В команде из Петрово игрок будет выступать на правах аренды до 30 мая 2021 года, сообщает официальный сайт Зари.

Интересно, что Янаков присоединился к Заре в летнее межсезонье, однако не сумел закрепиться в составе "черно-белых". Напомним, луганскому клубу принадлежит только 50% прав на футболиста – вторую половину сохранило за собой Динамо, воспитанником которого и является футболист.

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