Программу 8-го тура закрывал поединок на Славутич Арене между Ингульцом и Зарей. Формальными хозяевами в этом матче считались именно петровцы, которых Запорожье встретило сильным ливнем. Он существенно влиял на ход встречи – на поле было много фолов, футболисты скользили по полю и пытались стрелять с дистанции, а в первые 10 минут моментов не возникало.

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Первый шанс открыть счёт создали гости. На 13-й минуте Хомченовский прорвался по левому флангу и вырезал классную подачу на дальнюю штангу, а Кочергин замкнул – выше ворот! На 16-й простреливал Руфати, но Юрченко не смог зацепиться за мяч в штрафной. Ответ Ингульца прилетел на 20-й минуте мощным ударом Лупашко из-за пределов штрафной – мяч попал в сетку, но с внешней стороны. К сожалению, через три минуты капитану петровцев пришлось покинуть поле из-за повреждения мышечного характера.

После этого игра окончательно свалилась к позиционной борьбе, однако голевые моменты команды создавать не забывали. Так, на 33-й минуте Бартулович прямым ударом со штрафного попал в перекладину, а Вернидуб на 35-й головой замыкал подачу с углового – выше ворот. На 41-й навес Циганикса с левого фланга точным ударом замкнул Гладкий, но гол Александра отменили из-за положения вне игры. В конце концов, отдыхать футболисты ушли при нулях на табло.

После перерыва Сергей Лавриненко бросил в бой Янакова, арендованного у Зари, но на старте второго тайма Денис не выделялся. В первые 15 минут после возобновления игры Ингулец и Заря обменивались неточными ударами – у петровцев стреляли Квасный, Балан и Бартулович, а луганчане ответили замыканием Гладкого. В створ ворот мяч упорно не хотел лететь до 64-й минуты, пока Янакову не дали пробить со штрафного метров с 23-х. Денис прицелился и отправил сферу точно в дальнюю девятку – без шансов для Шевченко! 0:1. Гол претендует на звание лучшего в этом туре.

Впрочем, счастье петровцев продолжалось недолго. Уже на 69-й минуте при борьбе за подачу со стандарта в штрафной Ингульца упал Иванисеня. Долгий просмотр видеоповторов подтвердил факт толчка со стороны Кучеренко, поэтому арбитр назначил пенальти.

Юрченко подошел к "точке" и выстрелил в правый угол, но Шуст потащил удар – впрочем, на повторах заметили выход Богдана с линии. Пенальти приказали перебить. Со второй попытки Владлен не ошибся – 1:1!

Казалось, что сейчас пойдёт рубка за победу. Действительно, обе команды начали действовать на встречных курсах, но контратаки Зари оказались более перспективными. Проблемой было завершение – после забитого гола луганчане организовали лишь ряд кроссов в штрафную, но ничего, кроме всеобщего хаоса и споров с арбитрами, у ворот Шуста не происходило. Только в компенсированное время, на 90+5-й минуте, с дальней дистанции выстрелил Назарина, однако мяч пролетел в метре от левой штанги. В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Заря набрала 10 очков, поднявшись на восьмую позицию в турнирной таблице. В активе Ингульца лишь 6 зачётных баллов – петровцы идут на одиннадцатой строчке, до сих пор не зная побед в УПЛ.

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