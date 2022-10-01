Ингулец – Ворскла – 0:1 – видео гола и обзор поединка
17:40 - Читати українською
Ворскла минимально обыграла Ингулец в матче 5-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча на Футбол 24.
Денис Олейник 34’
Игорь Пердута 72’
34’ Денис Олейник
72’ Игорь Пердута
Ворскла могла забить на старте встречи, но Степанюк пробил в падении прямо у голкипера. На 34-й минуте Олейник забил единственный гол в матче – Денис получил скидку от Степанюка и точно пробил в угол. Во втором тайме Пердута был удален за фол последней надежды, однако Ингулец не сумел хотя бы сравнять счет.
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Таким образом, Ворскла набрала 4 очка и поднялась на 11 место, а Ингулец с 2 пунктами остался пятнадцатым.
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