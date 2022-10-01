Ворскла могла забить на старте встречи, но Степанюк пробил в падении прямо у голкипера. На 34-й минуте Олейник забил единственный гол в матче – Денис получил скидку от Степанюка и точно пробил в угол. Во втором тайме Пердута был удален за фол последней надежды, однако Ингулец не сумел хотя бы сравнять счет.

Ворскла в меньшинстве удержала победу над Ингульцом – дебютный успех Скрипника в УПЛ во главе полтавчан

Таким образом, Ворскла набрала 4 очка и поднялась на 11 место, а Ингулец с 2 пунктами остался пятнадцатым.